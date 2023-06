Imprese: ministero, tavolo su Fimer, società trovi soluzione su dichiarazione insolvenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto in videoconferenza il tavolo di crisi per Fimer, azienda specializzata in dispositivi inverter, con stabilimenti in Toscana e Lombardia. I commissari, nominati nell’ambito della procedura di concordato, dopo aver illustrato le vicende che hanno caratterizzato l’impresa nell’ultimo periodo, hanno riferito circa le criticità in atto che hanno convinto il tribunale di Arezzo a fissare un’udienza per l’eventuale dichiarazione di insolvenza della Fimer. Nel corso della riunione di oggi – riferisce una nota – tra le istituzioni, i vertici dell’azienda e i sindacati, le Regioni e i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto discontinuità di gestione con l’attuale proprietà. Il sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, che ha presieduto l’incontro, auspica che la società sia in grado di trovare una soluzione entro la data dell’udienza, già fissata per il 14 giugno, ricordando che il tribunale ha convocato il Mimit per un parere e per fornire l’indicazione di una terna di nomi per la nomina dei commissari in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. (Rin)