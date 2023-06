Serbia: presidente Vucic inaugura nuova pista aeroporto Nikola Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi alla presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic una nuova pista dell'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. "Quando inauguri una nuova pista dopo 61 anni, dai una nuova opportunità al Paese di decollare", ha detto il presidente serbo nel suo intervento, ripreso dalla stampa locale. Vucic ha aggiunto che nei primi tre mesi di quest'anno le entrate turistiche "sono aumentate del 40 per cento rispetto allo scorso anno" e ha affermato che Belgrado "sta diventando un hub economico regionale", annunciando investimenti nelle infrastrutture, nella metropolitana e nei collegamenti tra l'aeroporto e la città. "L'anno scorso abbiamo avuto il 71 per cento di passeggeri in più rispetto al 2021", ha sottolineato il capo dello Stato serbo, sostenendo che il Paese balcanico è al secondo posto in Europa in base all'incremento del numero di turisti che lo visitano. Vucic ha aggiunto che la ricostruzione dell'aeroporto di Belgrado, "in cui sono stati investiti 732 milioni di euro", sarà completata nel 2024. Nella stessa pista poco dopo è atterrato l'aereo con a bordo la presidente dell'India, Droupadi Murmu, che sarà in visita ufficiale in Serbia fino al 9 giugno. (Seb)