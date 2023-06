Agroalimentare: Conferenza Regioni, via libera a Piano nazionale sementi biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere favorevole della Conferenza delle Regioni all’intesa sullo schema di decreto "Adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche". Il Piano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha - spiega una nota - l’obiettivo di aumentare la disponibilità delle sementi biologiche. Il fine è di ridurre l’utilizzo di sementi non biologiche, contribuendo con agricoltori, ricercatori e tecnici ad un miglioramento genetico delle specie. La norma prevede di favorire l'individuazione e la produzione di una più ampia gamma di "varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica", migliorandone sia l'aspetto qualitativo che quello quantitativo. Inoltre, si favorisce l'individuazione e la produzione delle "varietà equivalenti", ovvero l’"insieme di singole varietà di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore". Il Piano, verrà aggiornato con cadenza triennale, assicura la disponibilità di seme di qualità e rappresenta l'opportunità di sviluppare una produzione agricola di pregio, sostenibile e sicura.(Com)