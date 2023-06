Egitto: il governo approva una nuova legge sui rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei ministri egiziano ha approvato un nuovo disegno di legge per le domande di asilo degli stranieri presenti nel Paese. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. La nuova legge sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento e poi a quella del presidente della Repubblica. Finora, infatti, il Paese delle piramidi non ha una normativa al riguardo. Il disegno di legge prevede che rifugiati e richiedenti asilo si impegnino a regolarizzare la loro situazione entro un anno, secondo le regole previste dalla legge, e può essere prorogato di un altro anno con decisione del governo. Il primo ministro emetterà una decisione per istituire un comitato chiamato "Comitato permanente per gli affari dei rifugiati", che sarà responsabile di tutti gli affari dei rifugiati, comprese le informazioni e i dati statistici sul numero di rifugiati. Il comitato, in coordinamento con il ministero degli Affari esteri, collabora con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni e organismi internazionali interessati alle questioni dei rifugiati, nonché il coordinamento con le autorità amministrative del paese per garantire la fornitura di tutti gli aspetti di sostegno, assistenza e servizi ai rifugiati. Il comitato preparerà ogni tre mesi una relazione sui risultati del suo lavoro, che il suo presidente presenta al primo ministro.(Cae)