Lazio: assessore sviluppo economico, da Regione 3,6 milioni per riqualificare mercati

La Regione Lazio ha assegnato 3,6 milioni di euro per il bando relativo alla riqualificazione dei mercati con l'obiettivo di rilanciare le attività sulle aree pubbliche. "Abbiamo provveduto rapidamente al riparto dei fondi necessari alla riqualificazione strutturale dei mercati, finanziando dei progetti che permetteranno la creazione e l'organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti con l'obiettivo di promuovere le strutture dei mercati nel territorio anche tramite l'utilizzo di applicazioni informatiche e strumentazioni tecnologiche", ha dichiarato in una nota Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione. La Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca consente a 20 Comuni di ricevere un finanziamento nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile. Ciascun finanziamento permetterà entro un anno di dare una nuova veste a 20 mercati cittadini, consolidando la loro funzione interattiva e sociale per garantire dei servizi efficienti e ben strutturati alla popolazione residente.