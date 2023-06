Lazio: assessore sviluppo economico, da Regione 3,6 milioni per riqualificare mercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A beneficiare dei finanziamenti sono stati: 200.000 euro per l’area mercatale in via delle Province a Cisterna di Latina; 196.332,10 euro per l’area mercatale in piazza degli Emigranti a Torrice; 181.635,96 euro per l’area del mercato del giovedì a San Giorgio a Liri; 200.000 euro per l’area destinata al mercato settimanale in località Anfiteatro - Opere Stradali a Sezze Romano; 194.929,70 euro per l’area del mercato in località Grunuovo a Santi Cosma e Damiano; 200.000 euro per l’intervento di valorizzazione dell’area del mercato settimanale - completamento a Spigno Saturnia; 200.000 euro per il mercato in zona R6 a Latina; 197.013,38 euro per l’area mercato in località Tor Lupara a Fonte Nuova; 200.000 euro per l’area adibita a mercato in Largo Genova ad Ardea; 198.796,80 euro per l’area fieristica comunale per la riallocazione dell'area mercatale cittadina a Lariano; 200.000 euro per l’area mercato di viale Busnago e piazzale Nassiriya a Monte Compatri; 199.611,48 euro per le aree esterne del mercato settimanale di via Leonardo da Vinci e via dell'Artigianato, compresi gli annessi locali destinati ai servizi igienici, a Colleferro; 97.425,50 euro per le aree comuni destinate alla vendita all’interno dell’area mercatale comunale a Gaeta; 49.900,00 euro per Le Vele di San Giuseppe e la riqualificazione urbana di piazzetta Pincheri a Falvaterra; 200.000 euro per il mercato di Villanova a Guidonia Montecelio; 200.000 euro per l’area mercato di Ciampino; 196.439,43 euro per l’area mercato Mola di Santa Maria a Fondi; 199.999,99 euro per l’area mercatatale di Cala Caparra a Ponza; 99.668,84 euro per il mercato di Ponte Milvio di via Riano nel Municipio XV di Roma; 195.473,66 euro per l’area mercatale del Comune a Cervaro. (Com)