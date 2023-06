Vaticano: Papa, nel pomeriggio l'intervento poi circa sette giorni di degenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco verrà sottoposto nel primo pomeriggio all'intervento di laparotomia resosi necessario a causa di un'occlusione intestinale. Ad operare il Pontefice sarà Sergio Alfieri, che aveva già operato il Papa nel luglio di due anni fa per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. La degenza post-operatoria dovrebbe protrarsi, salvo complicazioni, per sette giorni, tempo minimo previsto per un buon recupero fisico in caso di interventi simili. "Il Papa riprenderà il suo esercizio anche da un letto di ospedale per cui, se ci sono cose che dovranno essere decise, urgenti, si porteranno al Papa al Gemelli", ha assicurato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo alle domande dei giornalisti. "Seguiamo il Papa con il nostro affetto e la nostra preghiera sperando che tutto possa risolversi al più presto, che torni all'esercizio del proprio ministero", ha aggiunto Parolin. Intanto, parole di incoraggiamento e di augurio arrivano a Papa Francesco da ogni parte, soprattutto dall'ambiente cattolico che si stringe attorno al Pontefice invitando alla preghiera. (Civ)