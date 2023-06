Torino: scelto il commissario della Metro 2, sarà il professore del Politecnico Chiaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato scelto il commissario della Linea 2 della metropolitana di Torino. Sarà il professore di ingegneria del Politecnico di Torino Bernardino Chiaia. "Abbiamo mantenuto gli impegni: siamo determinati ad accogliere le richieste degli enti locali affinché le nostre città e tutta Italia possano diventare sempre più moderne", ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Mentre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha affermato: "Siamo davvero contenti che si proceda all'individuazione del commissario per la Linea 2 della metropolitana. Il prof. Bernardino Chiaia è figura torinese di assoluta competenza tecnica e conoscenza diretta dell'infrastruttura e questo elemento è davvero importante per accelerare la realizzazione dell'opera. L'individuazione del commissario straordinario è frutto di un ottimo lavoro istituzionale condotto in stretta connessione con il Ministro e con il Parlamento che hanno accolto e sostenuto la nostra richiesta e a cui va il nostro ringraziamento", ha concluso. (Rpi)