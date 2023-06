Speciale energia: Myanmar, Thailandia interrompe forniture energia elettrica, milizia Karen minaccia rappresaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità provinciale per l'elettricità della Thailandia ha interrotto le forniture di energia elettrica a due circoscrizioni urbane del Myanmar meridionale, innescando minacce di rappresaglie da parte di una milizia etnica Karen alleata della giunta militare birmana. "C'è stata una interruzione di energia alle 12:15", ha confermato Somchai Trithipchartsakul, amministratore del distretto thailandese di confine di Mae Sot, aggiungendo però che "le persone possono ancora trasferire merci regolarmente attraverso i due ponti locali". L'Autorità provinciale per l'elettricità aveva già annunciato la scorsa settimana l'intenzione di interrompere le forniture di energia alle circoscrizioni birmane di Lay Kay Kaw e Shwe Kokko a partire dal 6 giugno. La decisione sarebbe legata alla presenza in quei territori di attività economiche illegali: a Shwe Kokko, in particolare, sorgono casinò gestiti illegalmente da imprenditori cinesi. Sempre secondo Somchai, l'ambasciata birmana a Bangkok ha riferito tramite una lettera che Naypyidaw non intende rinnovare il contratto di fornitura energetica scaduto il 28 febbraio scorso. Il colonnello Saw Chit Thu, leader della Guardia di frontiera Karen, avrebbe minacciato informalmente le autorità thailandesi di chiudere il valico di frontiera di Mar Sot-Myawaddy se le forniture di energia elettrica non verranno ripristinate. (Fim)