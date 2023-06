Speciale energia: Legambiente, 7.317 i comuni con nuovi impianti rinnovabili nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 7.317 i comuni che nel 2022 hanno visto nei loro territori la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili (solo +14,4 per cento rispetto al 2021 in cui erano 6.397). Questi i numeri della XVII edizione del Rapporto "comuni Rinnovabili" di Legambiente. Un movimento lento che coinvolge, complessivamente, 7.879 comuni italiani in cui è presente almeno un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Di questi, 3.535, pari al 45 per cento del totale, quelli che possono essere definiti, comuni 100 per cento Rinnovabili Elettrici. Un aumento complessivo di soli 42 comuni rispetto al 2020. A crescere di più i comuni del solare fotovoltaico, sono oltre 7.300 i comuni nei quali sono stati installati i 205 mila nuovi impianti di fotovoltaico (+ 14,6 per cento rispetto al 2021 in cui erano 6.370) di cui il 44 per cento con una potenza media di 12 kW. Sono 2.163 i comuni che, grazie al contributo di questa tecnologia, possiamo definire 100 per cento elettrici. Sono, invece, 84 i comuni dell'eolico che nel 2022 hanno fatto registrare installazioni, tra grandi e piccoli impianti e 342 i comuni 100 per cento elettrici grazie a questa tecnologia. Fermi al palo la geotermia ad alta entalpia, le bioenergie e l'idroelettrico. (Rin)