Speciale energia: produzione industriale Germania aumentata dello 0,3 per cento ad aprile

- La produzione industriale della Germania ha registrato ad aprile un aumento dello 0,3 per cento su base mensile. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che aggiunge come il dato comprenda i settori dell'industria, dell'edilizia e dei fornitori di energia. Il risultato è inferiore alle aspettative, che stimavano un +0,6 per cento, ma segna un miglioramento dal declino del 2,1 per cento osservato a marzo. Al riguardo, il capo economista di Commerzbank, Joerg Kraemer, ha dichiarato: “Nonostante il significativo calo di marzo, la produzione industriale si è ripresa a malapena ad aprile”. Secondo Kraemer, il dato continuerà a essere deludente nei prossimi mesi. “Mi aspetto che l'economia tedesca subirà una contrazione nella seconda metà dell'anno”, ha sottolineato il capo economista di Commerzbank. Per Alexander Krueger della banca Hauck Aufhaeuser Lampe, l'incremento della produzione industriale “non è altro che una goccia nel mare”. Intanto, ad aprile, la crescita per il settore industriale è stata dello 0,3 per cento. Nell'edilizia si registra un +2 per cento, mentre i fornitori di energia hanno subito una contrazione dell'1,5 per cento. (Geb)