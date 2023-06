Speciale energia: Germania, eolico principale fonte di elettricità nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia eolica è stata la principale fonte di elettricità in Germania nel primo trimestre del 2023, con una quota del 32,2 per cento che supera quella del carbone pari al 30 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Tra gennaio e marzo scorso, le fonti di energia convenzionali hanno rappresentano il 51,4 per cento dell'elettricità generata in Germania. Per le rinnovabili, il dato è del 48,6 per cento. (Geb)