Speciale energia: Gualtieri, tecnologia per termovalorizzatore Roma è la più avanzata al mondo

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La relazione tecnica sulla proposta per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, presentata con manifestazione di interesse da Acea a capofila di un gruppo di imprese, "dice che dal punto di vista tecnico e tecnologico sarà un impianto all'avanguardia, oltre i migliori livelli tecnologici esistenti, sarà l'impianto più avanzato addirittura del mondo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a Tgcom24. "Siamo a lavoro per pubblicare la gara che è prevista per agosto e Roma avrà un impianto per trasformare i rifiuti in energia invece che mandarli in giro per l'Italia e per l'Europa", ha concluso. (Rer)