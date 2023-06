Varese: Fontana a evento "Wings are my freedom", 10 alianti fanno volare pazienti unità spinale del Niguarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare le ali a chi non può usare le gambe è qualcosa di bellissimo, capace di dare un grande senso di libertà a chi purtroppo, magari dopo un incidente, non ha più provato quella sensazione. Da qualche anno è quello che accade qui, all'Aero Club Adele Orsi (ACAO) di Varese, dove la scuola di volo e il Trauma Team Center di Niguarda collaborano per consentire ai degenti dell'Unità Spinale dell'Ospedale Cà Granda di essere ospitati per una giornata o anche conseguire il brevetto di volo". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, questa mattina, alla conferenza stampa in cui è stata illustrata l'iniziativa "Wings are my freedom", presso l'Aereo Club Adele Orsi. (segue) (Com)