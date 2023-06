© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 11 alle 15 di giovedì 8 giugno, sarà chiuso il ramo di uscita di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Torino/A50 Tangenziale ovest. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 e uscire allo svincolo di Cormano. (Com)