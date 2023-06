Turchia: lira turca perde il 5 per cento rispetto al dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, la valuta nazionale turca ha superato la soglia delle 22 lire per un dollaro statunitense e oggi un biglietto verde Usa è scambiato a 22,70 lire, una perdita di valore di oltre il 5 per cento per cento rispetto a ieri. Il tasso di cambio tra l'euro e la lira è invece di 24,22, in perdita del 5,23 dallo scorso giorno. Al contrario, la rielezione di Erdogan come presidente della Repubblica turca sembra avere avuto sviluppi positivi nel mercato azionario. L'indice azionario di riferimento della Turchia, il Bist 100, ha aperto oggi a 5.515,87 punti, in aumento del 2,36 per cento, pari a 127,07 punti base, mentre ieri aveva chiuso a 4.951,35 con un'impennata del 3,83 per cento e un volume di scambi giornalieri di 91 miliardi di lire turche (4,48 miliardi di dollari).(Tua)