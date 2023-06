Camera: Marrocco (FI), allattamento in Aula passo di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto oggi alla Camera rappresenta "un passo di civiltà che pone il Parlamento italiano in linea con Bruxelles, dove già da anni è possibile l'allattamento in Aula". Lo ha detto Patrizia Marrocco, intervenendo in Aula a Montecitorio. "In questo modo - ha proseguito - si consente alle mamme una piena partecipazione ai lavori parlamentari, non costringendole più a scegliere se restare in Aula o allattare in un momento delicato come quello del primo anno di vita del bambino. Speriamo che si adeguino non solo tutte le istituzioni ma anche le aziende, pubbliche e private. Questo è un passo fondamentale per la conciliazione lavoro-famiglia e per il lavoro femminile. A nome di Forza Italia faccio tanti auguri alla collega Gilda, al papà Riccardo e diamo un grande benvenuto al piccolo Federico, il primo bambino di Montecitorio". (Rin)