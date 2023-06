Diritti: Uil Lazio, non hanno colori politici, aderiamo a manifestazione 10 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diritti umani "sono insindacabili e non possono essere ostaggio di fazioni o posizioni politiche. Non ci possono essere ideologia o retro pensieri quando si tratta di difendere la libertà individuale dell'essere umano. Nella sua pienezza e nella sua autenticità". Lo dichiarano, in una nota, la Uil del Lazio e il coordinamento Pari opportunità che ribadiscono la propria adesione e partecipazione alla manifestazione di sabato 10 giugno. "Pensiamo sia anacronistico e anche un po' assurdo dover ribadire ancora oggi certi concetti intrinseci nella natura stessa dell'essere umano e in una società democratica e civile - prosegue la nota - si possono mettere ancora in discussione le scelte sessuali di un individuo? Per quanto per noi la risposta sia retorica e scontata, constatiamo ogni giorno che non è così. Una cultura retrograda e fortemente ignorante prende spesso il sopravvento apostrofando e giudicando ciò che già per gli antichi Greci millenni fa era comune e normale. Abbiamo perso per strada quei valori e quell'apertura da cui in realtà discendiamo. Il Pride è sempre stato un evento festoso, di scambio culturale, di socialità e la Uil parteciperà all'evento portando i propri colori alla multicromia della manifestazione. Il tutto con un sogno nel cassetto: quello che non ci sia bisogno di un Pride per affermare ciò che a ogni individuo spetta di diritto, la libertà di essere e affermare se stesso", concludono la Uil del Lazio e il coordinamento Pari opportunità. (Com)