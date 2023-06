Sardegna: da Regione 3 milioni a Comuni per gestione e manutenzione di spazi verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Giunta regionale alla delibera che stanzia 3 milioni di euro nel triennio 2023-2025 come contributo ai Comuni per supportarli nella gestione e nella manutenzione di questi spazi verdi con l’obiettivo di avviare un processo di valorizzazione. Il provvedimento è stato proposto dall'assessore regionale all'Ambiente, Marco Porcu. “I ‘parchi urbani’ sono aree verdi pubbliche di almeno 5.000 mq, situate all'interno di una città o nelle sue immediate vicinanze, per fornire uno spazio ricreativo a contatto con la natura – ha spiegato Porcu - Gli effetti positivi si riflettono sul clima, sulla qualità dell’aria, sui livelli di rumore e sulla stabilità del suolo Gli spazi verdi fungono da ‘climatizzatore naturale’, stemperando gli eccessi termici dell’ambiente urbano. L'abbassamento della temperatura nei periodi estivi ha un impatto positivo indiretto su consumi energetici, qualità dell’aria e surriscaldamento globale. La vegetazione può contribuire anche alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e attenua l’inquinamento acustico”. L'assessore all'Ambiente ha poi messo in evidenza che “non sono da trascurare gli effetti positivi sulla stabilità del suolo: le chiome degli alberi e la vegetazione arbustiva intercettano la pioggia, favorendo l’infiltrazione dell’acqua nelle superfici permeabili sottostanti e rallentandone il deflusso verso le reti di smaltimento”. (segue) (Rsc)