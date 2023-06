Sardegna: da Regione 3 milioni a Comuni per gestione e manutenzione di spazi verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i ‘parchi urbani’, grazie alla presenza di una flora ricca e varia, possono rappresentare habitat idonei per numerose specie animali, concorrendo alla conservazione della biodiversità – ha aggiunto Porcu - Dal punto di vista socio-economico, una città verde, oltre ad apparire esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico, è in grado di incontrare i fabbisogni ricreativi, di relazione sociale, crescita culturale e di salute dei propri abitanti. Vogliamo valorizzare gli aspetti legati alle molteplici funzioni che il verde può svolgere con importanti benefici per l’ambiente e, conseguentemente, per la comunità”, ha concluso l’Assessore dell’Ambiente. Le risorse sono ripartite tra i Comuni con meno di 20.000 abitanti (1 milione 600mila euro per 40 beneficiari da 40mila euro ciascuno) e quelli sopra i 20.000 abitanti (1 milione 400mila euro per 10 beneficiari da 140mila euro ciascuno) e gli interventi possono essere di mitigazione degli impatti; di miglioramento della biodiversità; di gestione razionale delle risorse; sulla fruibilità del parco; altre azioni finalizzate al miglioramento della connettività ecologica ed alla sicurezza. (Rsc)