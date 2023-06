Imprese: Mazzoncini (A2a), ultimi giorni di attesa su Egea, poi valuteremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'andamento delle trattative per l'acquisizione di Egea "aspettiamo questi ultimi giorni, poi valuteremo. Per ora non posso dare nessuna informazione". Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, rispondendo a margine del Festival Green&Blue, in corso a Milano. "Anche in questi ultimi giorni Egea sta lavorando per fornire documentazione in dataroom, che possa essere utile a un'eventuale presentazione di un'offerta. Stiamo aspettando" ha concluso Mazzoncini. (Rem)