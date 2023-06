Energia: Monti (Edison), nucleare possibile in Italia, iniziamo da ricostruzione filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la strada del nucleare "è percorribile nel resto del mondo non vedo perché non lo debba essere in Italia", l'evoluzione "sarà il nucleare di quarta generazione" però "sono tecnologie che arriveranno fra qualche decennio. Cominciamo dal ricostruire una filiera utilizzando la migliore tecnologia che oggi rende disponibile l'industria nucleare". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, a margine del Festival di Green&Blue in corso a Milano. "Bisogna tenere presente che noi partiamo da una reazione molto emotiva avvenuta dopo l'evento tragico di Chernobyl - ha ricordato Monti - ma il nucleare di oggi, stessa tecnologia a fusione rispetto a quello di Chernobyl, è dieci volte più sicuro". Per l'Ad di Edison si tratta di una tecnologia che " si è evoluta e che oggi ha degli standard di sicurezza, di riduzione dell'impatto ambientale, di minimizzazione delle scorie residue e quindi è un qualcosa su cui credo che l'Italia non possa non affrontare". Inoltre, il nucleare di quarta generazione "utilizza come combustibile le scorie della generazione precedente, così come la fusione", ha spiegato Monti.(Rem)