Sport: Angelozzi (Lottomatica), investire in settore per favorire partecipazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sport è una delle aree in cui investire per favorire la partecipazione sempre più attiva delle donne all’interno della società”. Lo ha affermato Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato Lottomatica, a margine della presentazione del progetto “Fight like a girl” realizzato in collaborazione la Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per favorire la partecipazione femminile al mondo dello sport. Un progetto che va nella direzione “del supporto alle donne perché abbiamo notato una correlazione che ci ha fatto riflettere molto: il mancato accesso alle opportunità dell’attività sportiva alle donne è ancora molto forte” e questo “si lega ad una serie di altri gap in termini di realizzazione sociale, di opportunità di studio, di opportunità lavorative”. (Rin)