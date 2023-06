Confcommercio: Centinaio (Lega), lavoratori da ricercare tra italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Le parole del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, "confermano una realtà che da molto tempo denunciamo: in Italia il lavoro c'è, soprattutto in settori come commercio, turismo e aggiungo anche l'agricoltura. Mancano gli italiani che abbiano le abilità e la volontà di andare a occupare quei posti. Non possiamo pensare che basti allargare i flussi di lavoratori stranieri per risolvere il problema, se poi continuiamo ad avere tassi di disoccupazione elevati, soprattutto tra giovani e donne. Il problema va risolto in Italia e prima di tutto con gli italiani. Il decreto 'Lavoro', attualmente all'esame in Commissione al Senato, va nella giusta direzione. Dobbiamo far sì che la sua attuazione sia rapida e che possa essere sostenuta anche con politiche fiscali mirate". Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.(Rin)