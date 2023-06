Kosovo: presidente Osce Osmani presenta piano per normalizzazione situazione nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente in esercizio dell'Osce e ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, ha presentato un piano in nove fasi per l'allentamento delle tensioni e la normalizzazione della situazione nel nord del Kosovo. "Lo scopo del piano è raggiungere la pace e la stabilità permanente nel nord del Kosovo, con il ritorno dei rappresentanti serbi nei processi democratici", ha reso noto il ministero degli Esteri di Skopje, ripreso dalla stampa locale. I principali punti del piano prevedono che il Kosovo e la Serbia riaffermino il loro impegno nel rispettare l'accordo di base e quello successivo di Ocrida, e allo stesso tempo che Pristina ritiri le unità speciali di polizia (Rosu) dal nord e la Serbia riduca la prontezza al combattimento delle sue forze armate. Inoltre, sempre secondo quanto è indicato dal piano, le proteste in corso nei comuni del nord a maggioranza serba si devono fermare e i nuovi sindaci eletti di etnia albanese si devono dimettere entro l'estate. Infine, entro la fine dell'anno si devono organizzare delle nuove elezioni comunali straordinarie, con il sostegno tecnico della stessa Osce.(Seb)