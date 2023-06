Perù: proteste anti governative, presidente Boluarte testimonia per tre ore alla Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È durata oltre tre ore la testimonianza resa martedì dalla presidente del Perù, Dina Boluarte, circa le morti registrate nel corso delle proteste antigovernative a cavallo tra il 2022 e il 2023. Boluarte è uscita dall'ufficio della Procura generale della nazione senza rilasciare dichiarazioni, per recarsi quindi nella sede del governo con un furgoncino scortato dalla polizia. La presidente aveva assicurato di voler prestare "piena" collaborazione alla giustizia per una causa ancora in fase istruttoria, senza peraltro godere del privilegio di poter rendere la sua testimonianza nella sede del palazzo di governo. Mentre gli inquirenti ascoltavano Boluarte, alcuni oppositori si sono radunati all'esterno della procura reclamando giustizia. Boluarte, convocata a fine maggio per dare la sua versione sulla morte di circa 60 persone, aveva fatto sapere di essere disponibile a collaborare pur di chiudere un capitolo giudiziario "privo di senso". (segue) (Brb)