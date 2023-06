Perù: proteste anti governative, presidente Boluarte testimonia per tre ore alla Procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è responsabile impegnare la presidente in una indagine giuridica su questa responsabilità", ha detto l'avvocato Joseph Campos, citato dalla testata "Rpp". Oltre al dettaglio giuridico, lo staff di Boluarte è preoccupato per il "costo politico" dell'operazione, rimandando alle parole che alcuni presidenti regionali - come il messicano Andrés Manuel Lopez Obrador, o il colombiano Gustavo Petro -, hanno speso per definire il Perù come un Paese "senza democrazia o con un governo genocida". La commissione Esteri del Parlamento peruviano, ripetendo quanto fatto in precedenza con Petro, ha dichiarato in settimana Lopez Obrador persona "non grata" nel Paese. (segue) (Brb)