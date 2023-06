Perù: proteste anti governative, presidente Boluarte testimonia per tre ore alla Procura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù si trova in una profonda crisi politica dal 7 dicembre scorso, giorno in cui l'ex presidente Pedro Castillo ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e un governo di emergenza nazionale mentre il Congresso si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti. I deputati, riuniti in emergenza, hanno quindi approvato la mozione e, nelle ore in cui Castillo veniva arrestato, proclamato la vice, Dina Boluarte, come nuova presidente. Da allora decine di migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo nuove elezioni, le dimissioni di Boluarte e la scarcerazione di Castillo. Proteste che hanno sin qui causato la morte di 49 civili e 7 membri delle forze dell'ordine. Altre 11 persone, tra cui un bambino di un anno, sono morte in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali messi in piedi dai manifestanti. (segue) (Brb)