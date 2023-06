Rai: da presidente Soldi e ad Sergio auguri di buon compleanno a Pippo Baudo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri più cari auguri a Pippo Baudo per i suoi 87 anni". Lo dicono la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio. "Baudo resta un modello di professionalità e carisma per la tv italiana. I suoi programmi sono nel cuore degli Italiani e rappresentano un tesoro degli archivi Rai", hanno aggiunto. Per Baudo non solo una puntata speciale di “Techetechetè”, ma anche gli auguri di tutta la Rai. (Rin)