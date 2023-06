Kazakhstan: Tokayev riceve segretaria generale Osce Schmid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto oggi all’Akorda la segretaria generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Helga Schmid, giunta nel Paese per partecipare al Forum internazionale di Astana, al via domani. Lo riferisce la presidenza kazakha sul proprio sito web. Nell’occasione, Tokayev ha sottolineato come il forum sia “una nuova piattaforma destinata a contribuire al rafforzamento delle relazioni tra l’Occidente e l’Oriente”. “Credo che la delegazione dell’Osce darà un contributo significativo alla risoluzione positiva di molte questioni urgenti che saranno affrontate durante l’evento”, ha osservato il capo dello Stato. Tokayev ha definito “una priorità per il Kazakhstan” il rafforzamento della cooperazione con l’Osce e si è detto preoccupato per le divergenze di vedute intorno al ruolo dell’organizzazione. “Crediamo fermamente che sia necessario rafforzare le relazioni all’interno dell’Osce”, ha detto il presidente kazakho ribadendo “pieno sostegno” a Schmid.(Res)