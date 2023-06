Difesa: Aeronautica, Frecce tricolori, si aprono da Bologna i sorvoli per il centenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà quello dell'Emilia Romagna, mercoledì 8 giugno, il primo capoluogo regionale a vedere il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale nell'ambito dell'iniziativa "Am ringrazia l'Italia", con cui la Forza armata vuole esprimere la propria gratitudine a tutti i cittadini per il supporto ricevuto in questi suoi cento anni di storia. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. Mercoledì 8 giugno, alle ore 10:45 circa, la Pattuglia acrobatica nazionale effettuerà il primo di una serie di sorvoli sui capoluoghi di ciascuna regione italiana. Questi sorvoli sono legati dal filo conduttore dell'iniziativa "Am ringrazia l'Italia", che vuole essere un modo per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia dell'Aeronautica militare, nata come Forza armata il 28 marzo 1923. Sarà Bologna la prima tappa di questo viaggio simbolico, peraltro in un momento particolarmente significativo. L'Aeronautica militare porterà il suo saluto, la sua gratitudine e la sua vicinanza alla popolazione di una regione messa a dura prova da eventi catastrofici, che hanno visto direttamente coinvolto anche il personale ed i mezzi dell'Am, con pragmatica dedizione e spirito di servizio, nell'affrontare la recente calamità. (segue) (Com)