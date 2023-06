Difesa: Aeronautica, Frecce tricolori, si aprono da Bologna i sorvoli per il centenario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo per ricordare alcuni dei prossimi impegni stagionali, le Frecce tricolori, reduci dal recente sorvolo nei cieli di Roma in occasione della Festa della Repubblica e dalla manifestazione aerea a San Benedetto del Tronto, si esibiranno nel prossimo fine settimana sul litorale di Rimini (10 giugno), per poi arricchire prossimamente, con la loro spettacolare presenza e con lo splendido tricolore che le contraddistingue, numerosi eventi di rilievo nazionale, quali la partenza del Moto GP del Mugello (11 giugno), quella della storica 1000 miglia (Brescia, 13 giugno) o l'apertura della Centesima stagione dell'Arena di Verona (16 giugno). Altro appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati e non solo sarà la grande manifestazione aerea dedicata al centenario dell'Aam, che si svolgerà presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare, il 17 e il 18 giugno. Questa manifestazione vedrà esibirsi non soltanto le Frecce tricolori, ma una nutrita rappresentanza di tutti i Reparti e le capacità operative dell'Aeronautica militare, accompagnate dal commento di esperti militari e civili con uno sguardo rivolto anche al passato, grazie alla presenza di velivoli iconici, ancora perfettamente operanti, che hanno fatto la storia del volo in oltre 100 anni di aviazione. La giornata di domenica 18 giugno sarà trasmessa in diretta Tv, su Rai1, dalle 15:40 alle 18:55. (Com)