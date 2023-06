Roma: Bonessio (Ev), bene modifiche Ztl Fascia verde ma incentivare mobilità sostenibile e tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le novità introdotte nella deliberazione, e successiva ordinanza, sulla Ztl Fascia verde dimostrano che le esigenze sociali e quelle di tutela ambientale non sono inconciliabili ma al contrario possono e devono essere perseguite congiuntamente a salvaguardia della salute pubblica e del diritto dei cittadini alla mobilità. Così il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista Ferdinando Bonessio. "La transizione ecologica è un processo urgentissimo ma deve essere partecipato e graduale. Non può essere imposto dall'alto e deve prevedere misure di accompagnamento al cambiamento culturale, alla modifica degli stili di vita e azioni a tutela delle fasce più deboli della cittadinanza. Per questo da rappresentante del gruppo capitolino dei Verdi esprimo pieno sostegno alle modifiche proposte da questa Amministrazione al nuovo regolamento dei divieti all'interno della Ztl Fascia verde che vanno nella direzione da un lato di ridurre le emissioni inquinanti, limitando la circolazione dei veicoli più impattanti, dall'altro ridurre al minimo i disagi per i cittadini", spiega ancora. (segue) (Com)