Roma: Bonessio (Ev), bene modifiche Ztl Fascia verde ma incentivare mobilità sostenibile e tpl (2)

- "Accolgo favorevolmente l'introduzione di alcune deroghe, mirate e limitate, che sono state previste e anche l'introduzione di un equo sistema alternativo di agevolazioni. I cittadini potranno scegliere se avvalersi di un carnet di ingressi nel perimetro green oppure dotarsi di un sistema che permette, tramite un dispositivo montato sull'auto, di contare i chilometri percorsi e segnalare la soglia limite raggiunta. Queste iniziative non devono però distogliere l'attenzione dall'urgenza di continuare a investire in maniera concreta ed efficace sul potenziamento del trasporto pubblico e sul cambiamento delle abitudini di mobilità dei romani. Ritengo che Roma Capitale debba chiedere al Governo e alla Regione Lazio maggiori finanziamenti a supporto della mobilità sostenibile e lo stanziamento di incentivi per il progressivo cambio sia del parco delle autovetture private sia dei mezzi del trasporto pubblico locale e delle aziende pubbliche. Al tal fine il Governo utilizzi le enormi risorse economiche derivanti dagli extraprofitti sui fossili per finanziare le misure a supporto dello sviluppo sostenibile, tra cui la realizzazione e/o messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali. Di fronte agli allarmanti livelli di inquinamento dell'aria, e ai circa 60mila decessi annui nel nostro Paese per patologie cardio-polmonari collegate, è tempo di agire in fretta", conclude. (Com)