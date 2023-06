Speciale difesa: Shoigu, Kiev ha fatto esplodere centrale di Nova Kakhovka per compiere offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno distrutto la centrale idroelettrica di Nova Kakhovka per trasferire alcune unità militari dalla direzione di Kherson per compiere un'offensiva. E' quanto ha sostenuto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, citato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Dopo aver fallito nelle operazioni offensive, al fine di rafforzare il suo potenziale il nemico intende trasferire unità e attrezzature dalla direzione di Kherson all'area della loro offensiva, indebolendo così significativamente le proprie posizioni nella direzione di Kherson", ha detto Shoigu. Il ministro russo ha aggiunto che Kiev ha preso di mira la centrale anche per prevenire un'offensiva militare russa. Secondo il ministro, l'Ucraina ha iniziato a costruire posizioni difensive sulla riva destra del fiume Dnipro, "il che indica la loro intenzione di mettersi sulla difensiva qui". (Rum)