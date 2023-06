Speciale difesa: premier Dabaiba crea nuovo gruppo armato comandato da leader di Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha firmato un decreto per creare un nuovo gruppo armato, chiamato Apparato nazionale delle forze di supporto, che sarà comandato Ahmad Ali Khalil Issa, esponente della città di Misurata. Lo ha riferito via Twitter Mohamed Eljarh, analista libico e uno dei soci fondatori di “Libya Desk”. Il nuovo apparato creato tramite decreto dal premier Dabaiba, che è anche ministro della Difesa “ad interim”, include i Rivoluzionari del 17 febbraio, gruppo che si ispira ai moti che portarono alla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011. “Con questo, Dabaiba continua i suoi sforzi per consolidare la sua presa sulla Libia occidentale”, commenta l’analista. (Lit)