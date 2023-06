© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago è stato a Budva, in Montenegro, per i festeggiamenti per il sesto anniversario di ingresso del Paese nella Nato. Perego ha avuto modo di incontrare il presidente Jakov Milatovic ed il primo ministro Dritan Abazovic. "L’alleanza forte per un mondo più sicuro", ha scritto Perego su Twitter. (Res)