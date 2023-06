Speciale difesa: Tkms e Mdl firmeranno domani lettera d'intenti su sei sottomarini per l'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Divisione navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms) firmerà domani a Mumbai con la società di cantieristica navale indiana Magazon Dock Limited (Mdl) una lettera d'intenti per la produzione congiunta di sei sottomarini, destinati alla marina dell'India. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'intesa verrà siglata alla presenza del ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in visita in India. Tuttavia, si tratta di una dichiarazione d'intenti e spetterà al governo di Nuova Delhi di decidere sull'assegnazione dell'ordine. Con Mdl concorre alla commessa la società di cantieristica navale indiana L&T, in cerca di un partner. Il gruppo spagnolo Navantia “aveva mostrato interesse per il progetto”, secondo cui la produzione dei sottomarini dovrà aver luogo in India. Tuttavia, Navantia non soddisferebbe tutti i requisiti tecnici stabiliti dal ministero della Difesa di Nuova Delhi. Intanto, l'azienda francese Naval Group si è già ritirata dalla corsa alla commessa, mentre quella russa Rosoboronexport “non è più disponibile”. (Geb)