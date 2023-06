Speciale difesa: delegazione Forze armate cinesi in visita a Brasilia e Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di rappresentanti delle forze armate della Cina ha incontrato i vertici militari del Brasile e visitato installazioni strategiche a Brasilia e Rio de Janeiro. Lo riferisce l'esercito brasiliano in una nota. "La delegazione composta da 18 militari delle forze armate cinesi, tra cui 17 generali, è stata in Brasile lo scorso giovedì 1 giugno per una visita ufficiale al quartier generale dell'Esercito, a Brasilia, nell'ambito del viaggio di studio strategico della Università di difesa nazionale della Cina (Ndu)", recita la nota. Secondo l'Esercito, l'arrivo dei militari cinesi in Brasile "rafforza i legami di amicizia tra le due nazioni, segnando la ripresa delle attività presenziali tra i due Eserciti dopo la fine delle restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia di nuovo coronavirus". (Brb)