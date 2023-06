Speciale difesa: Osnato (Fd'I), Italia mostri presenza più strategica in Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della difesa comune europea "è importantissimo". Lo ha sottolinea il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati, Marco Osnato, intervenendo alla presentazione del libro "La guerra in casa". Sia in ambito Ue, sia in ambito Nato "non c'è dubbio che l'Italia debba mostrare una presenza strategica più intensa di quella avuta negli ultimi anni", ha concluso Osnato. (Rin)