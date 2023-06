Sardegna: a Sassari niente sconti per chi sporca, Giunta comunale approva nuove sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione comunale ha dunque deciso di eliminare la possibilità di avere riduzioni sulle sanzioni, come invece era previsto precedentemente. In sostanza se sarà comminata una multa da 500 euro non ci saranno sconti o situazioni più favorevoli: sarà obbligatorio pagare 500 euro. La decisione della Giunta si inserisce in un più ampio progetto a tutela dell’ambiente e delle cittadine e cittadini che rispettano le regole e hanno diritto ad avere una città pulita e vedere sanzionati gli incivili. Per questo già dal mese scorso sono state potenziate le foto-trappole e telecamere presenti in tutto il territorio. Soltanto in 20 giorni sono state comminate oltre 400 sanzioni. Le nuove, come le precedenti, sono mobili e vengono spostate nelle varie zone della città e dell’agro, individuando le aree più critiche anche grazie alle segnalazioni che arrivano dai cittadini attraverso i canali istituzionali dell’Ente. (Rsc)