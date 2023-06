India: stampa, “Bbc” sta cooperando con autorità fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Bbc”, l’emittente radiotelevisiva pubblica britannica, “sta cooperando pienamente con le autorità fiscali indiane e continuerà a farlo”. Lo ha dichiarato un portavoce dell’emittente britannica al quotidiano “The Indian Express”. “Il processo è in corso e ci vorrà tempo per concluderlo”, ha aggiunto il portavoce, assicurando che “la Bbc naturalmente prende molto sul serio i suoi obblighi fiscali”. La testata ha contattato la British Broadcasting Corporation in seguito alle indiscrezioni, pubblicate sempre dalla stampa indiana, sulla presunta mancata denuncia di 400 milioni di rupie (circa 4,5 milioni di euro) nella dichiarazione dei redditi della filiale indiana. Il quotidiano “Hindustan Times”, sulla base di fonti del Consiglio centrale delle imposte dirette (Cbdt), organo apicale dell’agenzia delle entrate dell’India, ha riferito che l’omissione di tale importo sarebbe stata ammessa in un’e-mail inviata al Cbdt. Si tratterebbe, tuttavia, di una comunicazione informale e non dell’avvio di una procedura ufficiale di ravvedimento. (segue) (Inn)