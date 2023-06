India: stampa, “Bbc” sta cooperando con autorità fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 al 17 febbraio gli uffici della “Bbc” a Nuova Delhi e Mumbai sono stati sottoposti a controlli fiscali effettuati dal dipartimento delle Imposte sul reddito del ministero delle Finanze. Quest’ultimo, senza nominare l’emittente, ha poi reso noto che sono state raccolte “diverse prove relative al funzionamento dell’organizzazione che indicano che non sono state pagate tasse su alcune rimesse che non sono state dichiarate come reddito in India dalle entità estere del gruppo”. Inoltre, è emerso che “sono stati utilizzati servizi di personale distaccato per i quali l’entità straniera interessata è stata rimborsata dall’entità indiana”, rimborso su cui era dovuta “una ritenuta d’acconto che non è stata versata”. A ciò si aggiungono “diverse discrepanze e incoerenze” nella documentazione sul “transfer pricing”. (segue) (Inn)