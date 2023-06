Francia-Italia: abbraccio tra Mattarella e Macron prima di visitare mostra "Napoli a Parigi" al Louvre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sergio Mattarella e l'omologo francese Emmanuel Macron si sono abbracciati calorosamente quando si sono incontrati al museo del Louvre per inaugurare la mostra "Napoli a Parigi", che espone alcune delle opere del museo Capodimonte. Il capo dello Stato italiano è accompagnato dalla figlia Laura mentre quello francese dalla moglie Brigitte. Tra le prime tappe della visita dei due presidenti c'è stata "La Trasfigurazione" di Giovanni Bellini. "Queste opere vanno d'accordo come l'Italia e la Francia", ha detto Brigitte a Mattarella durante la visita. Macron e Mattarella sono poi stati immortalati in una foto ricordo davanti alla Gioconda di Leonardo da Vinci. (Frp)