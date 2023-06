Fvg: Autovie Venete, da gennaio a maggio 18,8 milioni di passaggi sulla rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi cinque mesi dell’anno sono transitati lungo la rete di Autovie Venete 18 milioni 861 mila veicoli e mezzi pesanti, con un incremento del 6,16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono i dati comunicati oggi dalla concessionaria autostradale, che segnala un aumento soprattutto dei transiti di auto (+8,93 per cento). A maggio si è registrato un vero e proprio boom, con oltre tre milioni di veicoli leggeri che hanno attraversato la rete autostradale. Una tendenza che sembra continuare anche nei primi giorni di giugno, con oltre un milione di transiti totali nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno (+4,73 per cento rispetto alla stessa settimana del 2022). A confermare l’aumento di turisti e viaggiatori diretti nelle località del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sono i movimenti di stazione, ovvero le uscite dei veicoli ai caselli tutte in crescita a maggio: + 8,01 per cento Udine Sud, + 7,15 per cento Palmanova, + 6,71 per cento Trieste, + 6,54 per cento Portogruaro, + 2,05 per cento San Donà di Piave, + 1,88 per cento Latisana. (Frt)