Grecia: rapporto Ocse, economia in crescita del 2,2 per cento nel 2023

- L’economia greca dovrebbe crescere quest’anno del 2,2 per cento, per poi attestarsi all’1,9 per cento nel 2024. È quanto emerge dal rapporto semestrale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ripreso dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Secondo i dati, tra l’ultimo trimestre del 2022 e l’inizio del 2023 il consumo reale ha continuato a crescere, riflettendo un aumento dell’occupazione. Stando alle previsioni dell’Ocse, la disoccupazione calerà quest’anno all’11,2 per cento, dal 12,4 per cento del 2022, per poi diminuire ulteriormente nel 2024 fino al 10,4 per cento. Per quanto riguarda il debito pubblico, l’Ocse stima che dal 170,7 per cento del Pil registrato lo scorso anno calerà nel 2023 al 163,4 per cento e nel 2024 al 157,9 per cento.(Gra)