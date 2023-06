India-Usa: Modi onorato e impaziente di parlare al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha accettato l’invito a pronunciare un discorso alle camere del Congresso degli Stati Uniti riunite in seduta congiunta e non vede l’ora di rivolgersi ai parlamentari Usa. Lo riferisce una nota del suo ufficio. Il premier indiano si è detto “onorato” per l’invito, per il quale ha ringraziato il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, il leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, il leader della maggioranza al Senato, Charles Schumer, e il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell. Modi, inoltre, ha espresso orgoglio per la partnership strategica globale onnicomprensiva che lega i due Paesi e che si basa sulle fondamenta dei valori democratici condivisi.(Inn)