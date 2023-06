Fvg: Autovie Venete, previsto traffico sostenuto nel weekend del Corpus Domini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Traffico sostenuto, code e rallentamenti ai caselli balneari. Sono le previsioni di Autovie Venete per il fine settimana, in cui ricorre la festività del Corpus Domini. Molto sentita in Austria e in Germania, la festività potrebbe richiamare diversi turisti nelle località balneari del Nord-Est. Giovedì 8 giugno mattina si prevede infatti traffico sostenuto lungo la A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova, e per l'intera giornata, in entrambe le direttrici della A4 e sulla tangenziale di Mestre (A57) in direzione Trieste. Venerdì 9 ancora traffico sostenuto in direzione Trieste lungo la tangenziale di Mestre per l'intera giornata e sulla A4 nel pomeriggio. Sabato 10 e domenica 11 mattina è possibile il verificarsi di code e rallentamenti ai caselli balneari. Secondo le previsioni della concessionaria, il traffico calerà progressivamente in entrambi i pomeriggi. (Frt)