Francia-Italia: Mattarella, mostra "Napoli a Parigi" progettata per evidenziare connessioni bilaterali

- La mostra "Napoli a Parigi", che espone al Louvre alcuni capolavori del museo Capodimonte, è stata "progettata proprio per mettere in luce le tante connessioni tra Francia e Italia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla scuola italiana di Parigi Leonardo da Vinci, prima di recarsi all'inaugurazione dell'esposizione che effettuerà insieme all'omologo Emmanuel Macron. "La cultura è il miglior biglietto da visita di un Paese. È per definizione un patrimonio da custodire e sviluppare con cura e applicazione", ha detto Mattarella, rivolgendosi agli studenti. "Sarete voi, in futuro - ha continuato il presidente - ad avere il compito di mantenere vivi questi legami, approfondendoli anche attraverso le amicizie che tesserete su questi banchi, le esperienze che farete e quanto saprete restituire alla società di questa vostra importante esperienza". (Frp)