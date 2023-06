Imprese: Mfe, Assemblea approva bilancio 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del Raggruppamento Azionario e della contestuale Riduzione del Valore Nominale, si avrà una riduzione del capitale sociale della Società che risulterà essere pari a Euro 161.649.413,76, suddiviso in n. 331.701.776 Azioni Ordinarie A, col valore nominale unitario di euro 0,06 ciascuna, e n. 236.245.512 Azioni Ordinarie B, col valore nominale unitario di euro 0,60 ciascuna. Il Raggruppamento Azionario e la contestuale Riduzione del Valore Nominale saranno attuati dal consiglio di amministrazione nel quarto trimestre del 2023 (e, quindi, dopo il pagamento della distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2022 di cui sopra) e saranno completati, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2023. Mfe informerà il mercato dell’esecuzione del Raggruppamento Azionario e della contestuale Riduzione del Valore Nominale. L'assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione, per un periodo di 18 mesi dalla data del presente comunicato, ossia fino al 7 dicembre 2024, a (a) emettere Azioni Ordinarie A e assegnare diritti di sottoscrizione di Azioni Ordinarie A nel capitale della Società fino a un massimo di 3.000.000 Azioni Ordinarie A (corrispondenti a 600.000 Azioni Ordinarie A dopo l'esecuzione del Raggruppamento Azionario); e in relazione a ciò (b) limitare o escludere il diritto di opzione di tutti gli azionisti. Il consiglio di amministrazione potrà utilizzare questa autorizzazione in una o più tranche e, in ogni caso, solo per emettere e consentire la sottoscrizione delle nuove Azioni Ordinarie A a coloro che erano azionisti alla record date dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 25 novembre 2021 (l’“Assemblea 2021”) (nella misura in cui non siano ancora state emesse) e a coloro che alla record date dell’Egm del 2021 detenevano il diritto di acquistare azioni della Società in base a piani di stock grant/stock option esistenti. Infine, l'assemblea ha autorizzato il consiglio di amministrazione, per un periodo di 18 mesi dalla data del presente comunicato, ossia fino al 7 dicembre 2024, ad acquistare un numero massimo di azioni della Società fino al 20% del capitale sociale (rappresentato da Azioni Ordinarie A e da Azioni Ordinarie B) emesso dalla Società alla data delle operazioni stesse a servizio, inter alia, di piani di compensi della Società e di eventuali obbligazioni convertibili in azioni, di potenziali operazioni di riduzione del capitale sociale nonché di eventuali operazioni di M&A e, più in generale, al fine di consentire al consiglio di amministrazione di promuovere programmi di acquisto di azioni proprie (aventi a oggetto Azioni Ordinarie A e/o Azioni Ordinarie B) nel miglior interesse della Società e dei suoi azionisti. L'autorizzazione concessa dall’odierna assemblea sostituisce quella rilasciata dall’assemblea del 29 giugno 2022. Il riacquisto potrà avvenire, da parte o per conto della Società, sul mercato, attraverso un’offerta pubblica di acquisto (o una offerta pubblica di scambio) o tramite qualsiasi altra modalità, secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione, a un prezzo minimo pari al valore nominale delle azioni (della medesima categoria di quelle oggetto dell’acquisto), escluse le spese, e di un prezzo massimo pari al 10 per cento oltre il prezzo di apertura del giorno dell’acquisizione delle azioni (della medesima categoria di quelle oggetto dell’acquisto). (Com)